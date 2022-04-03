Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Haberler

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Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Sungurlu'nun sevilen simalarından Volkan Hançeroğlu, Ramazan'da hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya devam ediyor.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Sungurlu'nun sevilen simalarından Volkan Hançeroğlu, Ramazan'da hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Birçok kez çocuklar, engelliler ve ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlatan Volkan Hançeroğlu, Ramazan ayında da yine hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında iyilik köprüsü oluşturdu. Ramazan ayı münasebetiyle hayırseverlerin gönderdiği gıda yardımlarını ailelere ulaştırmaya başlayan Hançeroğlu, yardımları yaklaşık 300 aileye dağıttığını, ayrıca Ramazan ayı boyunca 300 aileye pide dağıtacağını söyledi. Hançeroğlu, Ramazan ayının ilerleyen günlerinde de yine hayırseverlerin gönderdiği gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya devam edeceğini ifade etti. - ÇORUM

Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu, Ramazan, Yerel, Haberler

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