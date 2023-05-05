Hayırseverlere Vali Atay'dan özel teşekkür

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler ile deprem bölgesine ciddi yardımlarda bulunan iş insanların teşekkür plaketi verdi.

Düzceli iş insanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bir çok ihtiyaç sahibi aileye ulaşırken, çok sayıda öğrencinin eğitim hayatının devam etmesi için çaba gösteriyorlar. Bu anlamda hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na destek olan hem de deprem bölgesinde yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyacının karşılanmasında ciddi destekleri olan iş insanlarına Vali Cevdet Atay'ı makamında ağırladı. Vali Atay, hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek plaket verdi. - DÜZCE