Hayırseverlerden Anlamlı Yardım Kampanyası: 44 Küçükbaş Hayvan İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Hayırseverlerden Anlamlı Yardım Kampanyası: 44 Küçükbaş Hayvan İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gerçekler Dünyası Derneği, Kelebeklerin Rüyası Derneği aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle 44 küçükbaş hayvanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dağıtım, 300 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye etlerin dağıtılması amacıyla gerçekleştirildi.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle anlamlı bir yardıma imza attı. 44 küçükbaş hayvan, Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dağıtım, Kelebeklerin Rüyası Derneği Başkanı Şenay Çalışır'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Öncelikle 50 kelebek aile olmakla birlikte toplamda 300 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye etler ulaştırıldı. Yardım organizasyonunun amacının; dayanışma kültürünü yaymak, yardıma muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda duyarlılığı artırmak olduğu belirtildi. Dernek yetkilileri, hayırseverlere teşekkür ederek, bu tür yardımların artarak devam etmesini temenni etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Terapiyle kurtardıkları evlilik, bebekle taçlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Mehmet Erenler'den kötü haber
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.