Hayırseverlerden Anlamlı Yardım Kampanyası: 44 Küçükbaş Hayvan İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle anlamlı bir yardıma imza attı. 44 küçükbaş hayvan, Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dağıtım, Kelebeklerin Rüyası Derneği Başkanı Şenay Çalışır'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Öncelikle 50 kelebek aile olmakla birlikte toplamda 300 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye etler ulaştırıldı. Yardım organizasyonunun amacının; dayanışma kültürünü yaymak, yardıma muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda duyarlılığı artırmak olduğu belirtildi. Dernek yetkilileri, hayırseverlere teşekkür ederek, bu tür yardımların artarak devam etmesini temenni etti. - DİYARBAKIR