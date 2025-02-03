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Hayırseverler Yaşlı Çiftin Evinin Yeniden Yapılandırılmasına Destek Oldu

Hayırseverler Yaşlı Çiftin Evinin Yeniden Yapılandırılmasına Destek Oldu
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Siirt'te bir yaşlı çiftin çöplük haline gelen evi, hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla temizlenip yaşanabilir hale getirildi. Yaşlı çiftin ihtiyaçları karşılandı.

Siirt'te yaşlı çiftin çöp yığınına dönüşen evi, hayırseverlerin desteğiyle elden geçirilerek, yaşanılacak duruma getirildi.

Çal Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 71 yaşındaki Abdurezzak Kavak'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları harekete geçti. Ev sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çöplerden temizlendikten sonra tadilattan geçirildi. Hayırseverlerin de desteğiyle yaşlı çiftin beyaz eşya, mobilya ve giysi ihtiyaçları karşılandı.

STK il temsilcisi Mesut Karanfil, aile için kendilerine bir hafta önce ihbar geldiğini, ihbarı değerlendirip eve geldiklerini söyledi. Evdeki durumun bayağı kötü olduğunu belirten Karanfil, "Ev yaşanılacak durumda değildi. Baba, kulakları çok ağır işitiyor ve sürekli hasta olduğunu bize belirtti. Elektrik faturasını ödeyemediği için sobayı da yakamıyor. Bu sıkıntılarını dile getirdi" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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