Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hayırsever vatandaşın 18 yıl önce yaptırdığı çeşme atıl hale geldi

Hayırsever vatandaşın 18 yıl önce yaptırdığı çeşme atıl hale geldi

Yerel Haberler

Eskişehir'de 18 yıl önce tarihi Odunpazarı bölgesine yapılan bir hayır çeşmesi musluklarının sökülmesi sonucunda yıllardır kullanılmaz durumda bulunuyor.

Eskişehir'de 18 yıl önce tarihi Odunpazarı bölgesine yapılan bir hayır çeşmesi musluklarının sökülmesi sonucunda yıllardır kullanılmaz durumda bulunuyor.

İlçenin Karapınar Mahallesi Dalokay Sokağı'nda bulunan ve 2005 yılında Zübeyde Şimşek isminde bir hayırsever vatandaş tarafından hayrat olarak yaptırılan Hacı Zübeyde Şimşek Çeşmesi, yıllardır bakımsızlık nedeniyle dört çeşmesi çalışmıyor. Yıllardır tahrip edilmesi nedeniyle orijinalliğini kaybeden çeşme, duvarlarına spreyle yazılan anlamsız yazılar nedeniyle kötü bir görüntü oluşturuyor. Çeşmenin dört duvarındaki muslukların 3-4 yıl önce belediye görevlileri tarafından sökülüp götürüldüğünü iddia eden bölge halkı, duvarlarına yazılan yazıların yakışmadığını belirtti. Vatandaşlar çeşmenin musluklarının tekrar takılıp tekrar faaliyete geçirilmesini de istediğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title