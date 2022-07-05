Hayırsever Okur, ihtiyaç sahipleri için kurban bağışı topluyor

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere kurban bağışı toplamaya başladı.

Kentte ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlarla adını duyuran iş adamı Ogün Sever Okur, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de vekaletle kurban kesecek.

Etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak olan Okur, bağış ücretlerini ise en düşük 3 bin lira olarak belirledi.

Kendisi 100 kurban bağışlayan, şimdiye kadar da yaklaşık 250 kurban bağışı alan Okur, "Bu yılda vekaletinizi bize emanet etmeyi tercih ederseniz tek tek kapı kapı dolaşıp en dip sokaklarda yaşayan insanlara ulaştırmaya talibiz inşallah" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel