Hayırsever Okur'dan çadırlara oyuncak - Haberler

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Hayırsever Okur'dan çadırlara oyuncak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayırsever Okur'dan çadırlara oyuncak

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, çadırdaki çocuklar için onlarca oyuncak dağıttı.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, çadırdaki çocuklar için onlarca oyuncak dağıttı.

6 sene çadırda yaşayan ve işlerini iyileştirdikten sonra kendisini çadırdaki çocuklara adayan Ogün Sever Okur, çocukların yüzünü güldürdü.

Çadırlara giden ve tahterevalli, salıncak ve bir çok oyuncak kuran Okur, çocukların eğlenmesi için imkanlar sağladı.

Çadırda yaşayan çocuklara yardımların devam edeceğini söyleyen Ogün Sever Okur, "Elimden geldiğince onların yüzünü güldüreceğim. Onların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor" dedi. - ADANA

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