Hayırsever Ogün Sever Okur, Çadırda Yaşayan Çocuklara Bayramlık Dağıttı

Adanalı hayırsever, yıllar önce kendisinin de yaşadığı çadır bölgesindeki yüzlerce çocuğa bayramlık dağıttı.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un başkanlığını yaptığı Ogün Abi Derneği, Karataş ve Yüreğir ilçesinde çadırda yaşayan yüzlerce çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bayramlık dağıttı. Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Ogün Sever Okur, "Ramazan ayı boyunca erzak kolisi son hafta da bayramlık dağıttık. Her bayramda çocuklara böyle kıyafet dağıtıyoruz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara aslında kendimizi adadık ve genelde onlara yardımlar yapıyoruz. Onların mutluluğu için her şeyi göze almış durumdayız" dedi. - ADANA