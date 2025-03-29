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Hayırsever Ogün Sever Okur, Çadırda Yaşayan Çocuklara Bayramlık Dağıttı

Hayırsever Ogün Sever Okur, Çadırda Yaşayan Çocuklara Bayramlık Dağıttı
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Adana’da, geçmişte çadırda yaşamış olan Ogün Sever Okur, kendi derneği aracılığıyla çadırda yaşayan yüzlerce çocuğa bayram kıyafetleri dağıtarak onların mutluluğunu paylaştı.

Adanalı hayırsever, yıllar önce kendisinin de yaşadığı çadır bölgesindeki yüzlerce çocuğa bayramlık dağıttı.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un başkanlığını yaptığı Ogün Abi Derneği, Karataş ve Yüreğir ilçesinde çadırda yaşayan yüzlerce çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bayramlık dağıttı. Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Ogün Sever Okur, "Ramazan ayı boyunca erzak kolisi son hafta da bayramlık dağıttık. Her bayramda çocuklara böyle kıyafet dağıtıyoruz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara aslında kendimizi adadık ve genelde onlara yardımlar yapıyoruz. Onların mutluluğu için her şeyi göze almış durumdayız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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