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Hayırsever Kadriye Demirci'ye Altın Madalya

Hayırsever Kadriye Demirci'ye Altın Madalya
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Karaman'da 78 yaşındaki Kadriye Demirci, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı gayrimenkul bağışları dolayısıyla altın madalya ve berat belgesi ile ödüllendirildi.

Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışında bulunan 78 yaşındaki hayırsever kadına altın madalya ve beratı verildi.

Karaman'da yaşayan 78 yaşındaki Kadriye Demirci, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladığı 2 gayrimenkulden dolayı vakıf tarafından altın madalya ve berat belgesi ile ödüllendirildi. Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Demirci ile bir araya gelerek madalya ve berat belgesini takdim etti. Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Demirci'ye teşekkür etti.

TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi Yolaç Erdur'da Türk halkının Silahlı Kuvvetlerine sonsuz destek verdiğini belirterek, "Adını, tarihini ve kahramanlık geçmişini sürekli yücelten Türk halkı, ordumuza gereken sevgiyi ve ilgiyi her zaman gösteriyor. İşadamlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın yaptığı bağışlar artarak devam ediyor. Bu vesileyle tüm bağışçılara teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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