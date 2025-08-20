Hayırsever İş İnsanından Öğrencilere Destek

Kars'ta hayırsever iş insanı köy okulunun sınıflarını boyatarak öğrencilerin daha ferah ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini imkan sağladı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyü ilkokulu Karahanlı iş insanı Esat Ulu, tarafından okullar başlamadan önce baştan sona boyattı. Yapılan çalışma sonrası okul, yeni bir görünüme kavuştu.

Okulun boyanmasına katkı sağlayan iş insanı Esat Ulu'ya Karahan köyü muhtarı Selahattin Kaçan, teşekkür etti. - KARS