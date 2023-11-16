Hayırsever iş insanı Avni Ongurlar'dan Eskişehir'e vefa

Eskişehirli İş İnsanı, Türkiye'de ve Dünya'da 160 yıllık başarı öyküsü yazan Hafiz Mustafa 1864'ün Yönetimi Kurulu Başkanı Avni Ongurlar tarafından Eskişehir'e kazandırılacak 32 derslikli ortaokul ve 600 kişilik kongre merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aslen Eskişehirli olan Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar ve oğulları Eren Ongurlar ile Emre Ongurlar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Avni Ongurlar'ın annesi Hacı Hatice Ongurlar adına yapılacak 32 derslikli ortaokul ve babası Hacı Bahri Ongurlar adına inşa edilecek 600 kişilik Kongre Merkezi ve Kültür Sarayı'nın Sümer Mahallesi Adasu Sokak'ta temelleri atıldı.

11 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Ak Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstanbul'dan Manisa eski valisi Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Deniz, Fatih İmar ve Kültür Derneği Başkanı Naci Polat, Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, Euro Design Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özbek, Viva Group Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Soytürk, Ottoman Hotels Group Genel Müdürü Serdar Balta, ünlü şef Recep İncecik, Hasan Arslan, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Ali Akçay, CHP Fatih İlçe Başkanı Yusuf Yetişkin, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın, Viva Group Hotels Genel Müdürü Ergun Erdol ve Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz katıldılar.

"Eskişehir'e bir vefa borcum var" diyerek kente yeni bir okul kazandırmak istediğini belirten Avni Ongurlar, 32 derslikten oluşan okulun Eskişehir'e çok yakışacağını söyledi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında eğitime açılması planlanan Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu, 4 kattan oluşacak.

EĞİTİM! EĞİTİM! EĞİTİM!

Açılış konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Eğitim bir ülke için vazgeçilmez bir gerekliliktir ve okul yaptırmak da, son derece önemli bir hayır işidir. Okul yaptırmak da, en az bir cami kurmak kadar kutsaldır. Düşününüz, hepimiz hergün pek çok şeyden şikayet ederiz değil mi? Sıkıntımız vardır, dertler, problemler 'o iş şöyle olsaydı' gibi.

Biz hangi sorunumuza bakarsak bakalım, altını eşelediğiniz zaman sebebin yeteri kadar eğitim alamamak olduğu ortaya çıkıyor. İstediğimiz kalitede olan ve istediğimiz bilgi seviyesini verebilen düzeyde eğitim sağlamada eksiklikler yaşandığı bir gerçek. Eğer onları halledersek, sorunlarımızın çözüleceğini düşünüyorum. Eğitim, eğitim, yine eğitim…

Hangi yaşta olursa olsun, eğitim önemli. Bu güzel törene katıldığınız için teşekkür ediyorum ve bizim fikir tarlalarımızın mahsulü olan Avni'nin bundan sonra da Eskişehir için o talebelik yaptığı, haylazlık yaptığı şehirde yetişecek kuşaklara çok büyük hayırlı işler yapacağından eminim. Kendisini saygı ve sevgiyle kutluyorum" diye konuştu.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE, İYİ YETİŞMİŞ BİR NESİLLE OLACAKTIR

Büyük ve güçlü Türkiye idealinin iyi yetişmiş bir nesille olacağına dikkat çeken Eskişehir AK Parti Milletvekili, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Bir okul açılışında olan bu kalabalık Eskişehir'in eğitime verdiği önemi gösteriyor. İnsanlığın ortak irfanı olan bir atasözü vardır; 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan halkı eğit.' Yeni 100 yılımızın yetişeceği ilim irfan yuvasının temellerini atıyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını doldurduğu şu günlerde bu ülkenin en önemli gücücün beşeri sermaye Türkiye 100 yılı tasavvurumuzla şekillendirdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye idealinin ancak iyi yetişmiş alanında uzman bir nesil ile inşa edilecektir.

Devlet, Millet el ele vererek öğrencilerimiz daha iyi eğitim alacakları okulları inşa etmemiz gerekiyor. Bu konuyu kendisine görev biçmiş Eskişehirli Avni Ongurlar ve kardeşlerinin annesi Hacı Hatice Ongurlar yaptıracağı ortaokul için kendisine teşekkür ediyoruz bu hayrın herkese örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"İYİLİĞİN, GÜZELLİĞİN VE İSTİKBALİN DE TEMELİ ATILIYOR"

Ongurlar ailesine teşekkürlerini sunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "32 derslikli Hatice Ongurlar Ortaokulumuzun ve 600 kişilik Hacı Bahri Ongurlar kongre merkezinin yapımında şahit oluyoruz ki, burada sadece bir okulun temeli değil iyiliğin, güzelliğin ve istikbalin de temeli atılıyor. Değerli Ongurlar ailemize gönülden teşekkür ediyorum. Bunu sadece maddi katkı ve fiziki mekan temini olarak görmüyoruz.

Bu aynı zamanda Ongurlar ailesinin saygı değer hemşerileri ile kucaklaşmasının sarsılmaz sevgi olarak önemli bir eseridir. Bizler tüm iş adamlarımızın, hayırseverlerimiz bunun gibi önemli toplumsal sorumluluk projelerinde eğitim ve diğer alanlarda aktif rol almalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Bugün temelini atacağımız bu okulun gelecekte özverili öğretmenlerle ve öğrenme aşkıyla dolu öğrencilerle dolu olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında eğitime açılması planlanan okulun toplam maliyeti 200 Milyon Lira. Projenin mimarlarlığını, Eskişehir'deki Adliye Sarayı'nın ve Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun mimarı Afşin Aykanat üstlenecek.Sümer Mahallesi Adasu Sokak'ta 8 bin 500 metrakere alan üzerine konumlandırılan okul, 32 derslik ve toplam dört kattan oluşacak.

Hafız Mustafa 1864'ün sahibi Avni Ongurlar tarafından Eskişehir'e kazandırılacak 32 derslikli ortaokulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Sümer Mahallesi'nde inşaatına başlanan okula hayırsever iş insanı Avni Ongurlar'ın annesi Hacı Hatice Ongurlar'ın adı verilecek.