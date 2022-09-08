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Hayırsever imam yetim çocuklara kırtasiye yardımında bulundu

Yerel Haberler

Hayırsever imam yetim çocuklara kırtasiye yardımında bulundu

Eskişehir'de imamlık görevi yapan Soner Şahin, mahallesinde çoğunluğu yetimlerden oluşan ihtiyaç sahibi miniklere kırtasiye malzemeleri yardımında bulundu.

Eskişehir'de imamlık görevi yapan Soner Şahin, mahallesinde çoğunluğu yetimlerden oluşan ihtiyaç sahibi miniklere kırtasiye malzemeleri yardımında bulundu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşı başlarken, kırtasiye malzemeleri fiyatları bazı ailelerin bütçesini zorluyor. Tepebaşı ilçesinde yer alan Hoca Ahmet Yavuzer Camii'nde imamlık yapan Soner Şahin, sıkıntıya bir nebze çözüm üretebilmek için ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara mahallesinde ücretsiz kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Miniklere defter, kalem, silgi, kalem kutusu, okul çantası gibi malzemeler hediye eden Şahin, "İlimizin mahallelerinde ikamet eden çoğunluğu yetimlerden oluşan okul ihtiyaçlarını alamayan çocuklarımıza okul çantası, defter, kalem, kalemlik gibi okul ihtiyaçlarını hediye ettik" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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