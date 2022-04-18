Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor - Haberler

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Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

Eskişehir'de bisikletiyle kapı kapı gezerek, ihtiyaç sahiplerine yardım eden imam Soner Şahin, Ramazan'da da ihtiyaç sahipleri için pedal çevirmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bisikletiyle kapı kapı gezerek, ihtiyaç sahiplerine yardım eden imam Soner Şahin, Ramazan'da da ihtiyaç sahipleri için pedal çevirmeye devam ediyor.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii İmamı Soner Şahin, işten arta kalan zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok aileye yardım yapan Şahin, kentte gıda, ekmek fişi ve giyim dağıtmaya başladı. Ramazan ayı şerefine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için yola çıkan Şahin, erzakları bisikletiyle taşıyarak sokak sokak yardıma koşuyor. Her gün yardım için kilometrelerce pedal çeviren imam vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yaptıkları çalışmalarla vatandaşlarında takdirini kazanıyor. - ESKİŞEHİR

Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

Hayırsever imam Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için pedal çeviriyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Ramazan, Yerel, Haberler

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