Hayırsever gurbetçiden eşek yüküyle kitap

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaş bir eşeğin heybesine yüklediği kırtasiye malzemeleri ve kitapları çocuklara dağıttı.

Türkiye'nin eşekli Dostoyevskisi olarak isimlendirilen ve 30 senedir Almanya'da yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Ersin Bilge isimli hayırsever Anadolu'daki köyleri gezerek çocuklara kitap dağıtıyor.

Havran'nın Fazlıca Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret eden hayırsever gurbetçi, Türk ve dünya klasikleri ile kırtasiye malzemeleri dağıtıp çocukları sevindirerek gönüllerde taht kurdu.

Okulun bahçesinde çocuklarla kahvaltı da yapan iki çocuk babası Ersin Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokulda öğretmeniyle arasında geçen bir diyalogdan etkilenerek bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Bir gün dersini yapamadığı için öğretmenin 'Neden dersini yapmadın?" sorusuna; "Ben de kalem defter mi var?" diye cevap verince öğretmeninin kendisine kızdığını ve "Seni eşek sudan gelene kadar seni döverim" ifadeleri üzerine durumu annesine harfiyen aktardığını anlatan Ersin Bilge, "Annem de bana öğretmenine gidip eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceğimi sormamı söyledi. Annemin bu cümlesinden sonra bende edebi ve mizahi olarak çok güzel bir duygu ve düşünce oluştu. Bir köy çocuğu olarak öğretmenim o cümleyi kurduktan sonra okulda oturup sınıf penceresinden dağlara taşlara bakarak bir hayal kurdum; 'Birisi eşeklerin üzerine heybelere, hurçlara kalem, defter, kitap yükleyip getirip bize vermiş olsa.' diye. Şimdi ben bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yola çıktım" dedi.

Bunun üzerine ilk önce doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayırlı ilçesine gidip 800 öğrenciye kalem, defter, silgi ve buna benzer hediyeleri çocuklarla buluşturduğunu dile getiren Bilge şu ana kadar 6 bin köy çocuğuna ulaştığını kaydetti.

Her ay Almanya'daki, Avrupa'daki dostlarıyla 40 üniversiteli öğrenciye burs verdiklerini, yazdığı kitabın gelirini köy çocuklarına bağışladığını belirten Ersin Bilge, "Ben artık köy çocuklarıyla dönüp 8-9 yaşındaki çocukluğumu yaşıyorum. Hayalinin peşinde koşan biri olarak çocukların arasında olmaktan da çok mutuyum. Ben buraya istesem lüks araçlarla gelebilirim. Ama ben çocukken eşeği düşündüm. Eşekle yola çıkma hayali kuran bir çocuk olarak okulun kapısından eşekle geldiğimde sevgili çocuklarımız bu konsepti hiçbir zaman unutmayacak" diye konuştu.

Fazlıcalı öğrenciler ise eşekle gelmesi karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadıklarını söyledikleri gurbetçiye hediyelerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR