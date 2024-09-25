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Haydar Ariz, Survivor Hayali İçin 97 Basamaklı Merdivende Antrenman Yapıyor

Haydar Ariz, Survivor Hayali İçin 97 Basamaklı Merdivende Antrenman Yapıyor
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Tokatlı milli atlet Haydar Ariz, çocukluk hayali olan Survivor'a katılmak için günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. 97 basamaktan oluşan merdivenlerde zorlu çalışmalara devam eden Ariz, hedefi için kararlılıkla ilerliyor.

Tokatlı milli atlet Haydar Ariz, çocukluk hayali olan Survivor'a katılmak için 97 basamaklı merdiveni günde çift antrenmanla çıkarak hazırlıklarını sürdürüyor.

8 yıldır milli atlet olarak spor hayatını sürdüren Tokatlı Haydar Ariz, çocukluk hayali olan Survivor yarışmasına katılmak için hazırlanıyor. Her gün sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan Ariz, Tokat'ın tarihi bölgelerinden "40 Badallar" mevkiinde yer alan 97 basamaktan oluşan merdivenlerde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Her antrenmanında merdivenleri 6 kez turlayan milli atlet, hedeflerine doğru adım adım ilerliyor. Ariz, antrenmanlarına başlamadan önce ısınma hareketleri yaparak hazırlıklarını tamamlıyor ve ardından basamakları koşarak hayaline bir adım daha yaklaşıyor. Zorlu çalışmaları sırasında onu gören vatandaşlar, alkışlarla milli atlete destek veriyor. Kendisini sıkı bir çalışma programına alan Haydar Ariz, Survivor'a katılması halinde Tokat'ın adını yarışmada güçlü bir şekilde duyurmak istediğini belirtiyor.

Survivor için kararlılıkla çalışan Haydar Ariz, "Tokat'ta yaşıyorum. Milli atletim. 8 yıl boyunca atletizm branşıyla uğraştım. Şu anda Survivor'a hazırlık antrenmanlarım içerisinde Tokat'ımızın da tarihi 40 Badallar diye adlandırdıkları 97 basamaktan oluşan merdivende antrenmanımı yapıyorum. Bugün de çalışırken bana denk geldiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Burayı günlük çift antrenman olarak değerlendiriyorum. Sabah antrenmanları ve akşam antrenmanları olarak burada hazırlanıyorum. Bu merdivenlerde ortalama 12 tur atıyorum. Zaten Survivor benim çocukluk hayalim. Beni tanıyanlar ve çevremdeki insanlar bunu gayet çok iyi bilir. Kendimi tamamen orada hissediyorum. Orada olmayı da çok hayal ediyorum. Bu sene inşallah Allah'ın izniyle bunu kıracağım ve başaracağım. Beni de orada inşallah desteklersiniz. Desteklerinizi esirgemeyin. Acun abi sizlerle tanışmak inşallah bu sene nasip olur. En kısa zamanda beni keşfedersiniz ve hayallerimi gerçekleştirmiş olurum. Bu sene benim senem. Seçilirsem bu sene Survivor'da rüzgar değil kasırga esecek. Buna emin olabilirsiniz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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