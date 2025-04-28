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Hayatını Kaybeden Yusuf Can Kahraman'ın 27. Doğum Günü Gözyaşlarıyla Kutlandı

Hayatını Kaybeden Yusuf Can Kahraman'ın 27. Doğum Günü Gözyaşlarıyla Kutlandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hayatını kaybeden özel birey Yusuf Can Kahraman'ın 27. doğum günü anısına düzenlenen kutlamada duygusal anlar yaşandı. Ailesi ve arkadaşları gözyaşları içinde anılarını paylaştı.

Hayatını kaybeden özel bireyin doğum günü gözyaşlarıyla kutlandı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hayatını kaybeden özel birey Yusuf Can Kahraman'ın 27. yaşı anısına doğum günü kutlaması düzenlendi. Kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Yusuf Can Kahraman, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin gözü gibi baktığı Yusuf Can Kahraman, 26 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden 42 gün sonra doğum günü olan Yusuf Can Kahraman için ailesi, arkadaşları ve fizyoterapisti tarafından rehabilitasyon merkezinde 27. yaş günü anısına bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Kutlamada Yusuf Can Kahraman için pasta kesildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, Kahraman'ın annesi ve babası gözyaşlarını tutamadı.

Rehabilitasyon merkezinde anılarını hatırladığını söyleyen acılı baba Şaban Kahraman, "Geldiğimiz günleri hatırlıyorum biraz hüzünlendim. Koskoca 27 yıl, yapacak bir şey yok. Buraya geliyorduk. Getirdiğim de markete de götürüyordum onu. O anlar aklıma geldi. Çok mücadele ettik" dedi.

Can'ın fizyoterapisti Dilek Genç ise, "En son seansa gittiğimde doğum gününü sormuştum. Notlarıma kaydetmiştim. Aslında onunla beraber kutlayacaktık ama böyle anmak nasip oldu" diye konuştu.

Yusuf Can Kahraman'ın rehabilitasyon merkezindeki başka bir arkadaşı ise duygularını ifade ederek Şaban Kahraman'a sarılarak tesellide bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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