Develi'de Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Kayseri'nin Develi ilçesinde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Develi'de kılınan Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazının ardından cami cemaati tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - KAYSERİ