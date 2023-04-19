Hayatını kaybeden depremzedeler için dua edildi

KO-MEK kursiyerleri Ramazan ayında okudukları Kur'an mukabelelerinin duasında Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KO-MEK) Kur'an-ı Kerim Okuma kursiyerleri, Ramazan ayında mukabele geleneğini sürdürüyor. KO-MEK kursiyerlerinin, kurs merkezlerinde görev yapan Kuran-ı Kerim eğitmenleri eşliğinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren okunan mukabelelerin duasının yapılması da ihmal edilmedi. Kursiyerler hayatını kaybeden depremzedeler için dua etti. - KOCAELİ