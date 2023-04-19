Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hayatını kaybeden depremzedeler için dua edildi

Hayatını kaybeden depremzedeler için dua edildi

Yerel Haberler

MEK kursiyerleri Ramazan ayında okudukları Kur'an mukabelelerinin duasında Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmadı.

KO-MEK kursiyerleri Ramazan ayında okudukları Kur'an mukabelelerinin duasında Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KO-MEK) Kur'an-ı Kerim Okuma kursiyerleri, Ramazan ayında mukabele geleneğini sürdürüyor. KO-MEK kursiyerlerinin, kurs merkezlerinde görev yapan Kuran-ı Kerim eğitmenleri eşliğinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren okunan mukabelelerin duasının yapılması da ihmal edilmedi. Kursiyerler hayatını kaybeden depremzedeler için dua etti. - KOCAELİ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Yerel Haberler

title