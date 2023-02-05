Hayatını kaybeden babasının mesleğini yaşatmak için polisliği bıraktı

Polisliği bıraktı, 40 yıllık ebru ustası babasının mesleğini yaşatıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da, hayatını kaybeden ebru-hat ustası babasının mesleğini yaşatmak için polislik mesleğini bırakan Kutluhan Küllüoğlu, tarihi dükkanda kağıt ve derilere sanat işliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğünde 5 yıl komiser yardımcılığı yapan 31 yaşındaki Kutluhan Küllüoğlu, hayatını kaybeden hat ve ebru ustası babasının mesleğini yaşatmak için görevinden istifa etti. Daha sonra Kastamonu'ya dönen Küllüoğlu, babasının 40 yıldır sürdürdüğü ebru ve hat sanatını yaşatmaya çalışıyor. 2 senedir Kastamonu'daki Münire Medresesi El Sanatları Çarşısındaki dükkanda hat ve ebru eserleri yapan Küllüoğlu, aynı zamanda kağıda, deriye şekil verilerek tablo, cüzdan, çanta, kartlıklar yapıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte hat ve ebru eserlerine talebin azaldığını söyleyen Küllüoğlu, kağıda ve deriye sanat işleyerek baba mesleğini ölene kadar sürdüreceğini söyledi.

"Babamın mesleğini sürdürmek için mesleğimden istifa ettim"

Babasının dükkanının kapanmaması için mesleğini bıraktığını ifade eden Küllüoğlu, "Adana'da komiser yardımcısı olarak 5 yıl çalıştım. Çalışmam esnasında, 2 yıl önce babamı kaybettim. Rahmetli babam ebru sanatçısıydı, bu sanata 40 yılını verdi. Babamın vefatından 6 ay sonra baba mesleğini devam ettirmek, bu dükkanın kapanmasını önlemek için meslekten istifamı verdim. Şu an burada hem ebru sanatını devam ettirmeye çalışıyorum hem de baba mesleğini sürdürmek için dükkanın açık kalmasını sağlıyorum" dedi.

"Ölene kadar babamın mesleğini sürdüreceğim"

Mesleği yaşatmaya devam ettireceğini kaydeden Küllüoğlu, "Dükkanı rahmetli babam 2003 yılında açtı, o zaman el sanatları çarşısı olarak açılmıştı. Ben 2 yıl önce bu dükkana geldim, bu dükkanın açık kalmasını sağlıyorum. Tablodaki eserler babama ait. Babamın özel yanı Kastamonu'da farklı toprakları toplayarak boya haline getiriyordu. Ben de ondan öğrendiğim metotla toprak toplayarak boya haline getiriyorum. Ayrıca deri üzerine de ebru yapıyorum. Çanta, kartlık, cüzdan gibi modeller üretmeye başladım. Dükkanı yürütmeye çalışıyorum. İnternet üzerinden de sayfamı oluşturdum, yurtiçi ve yurtdışına satışlarım oluyor. Allah nasip ederse ölene kadar babamın mesleğini sürdüreceğim" diye konuştu.