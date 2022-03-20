Hayatını kaybeden ADÜ'lü öğretim üyelerinin isimleri amfilerde verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayatını kaybeden ADÜ'lü öğretim üyelerinin isimleri amfilerde verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hayatını kaybeden ADÜ'lü öğretim üyelerinin isimleri amfilerde verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yaparken hayatını kaybeden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Aktunç ve Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün isimleri Tıp Fakültesi'ndeki amfilere verilerek ölümsüzleştirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yaparken hayatını kaybeden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Aktunç ve Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün isimleri Tıp Fakültesi'ndeki amfilere verilerek ölümsüzleştirildi.

ADÜ Tıp Fakültesi'nde görev yaptıkları süre içerisinde hayatlarını kaybeden; Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi ve fakültede dekan olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Turgay Aktunç ile Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmış Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün isimleri fakültedeki amfilere verildi. Eğitim alanında değerli katkıları olan öğretim üyelerinin isimleri, fotoğrafları ve özgeçmişlerinin bulunduğu tabelalar amfilerin girişlerine asıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim alanında değerli katkıları olan öğretim üyelerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Hayatını kaybeden ADÜ'lü öğretim üyelerinin isimleri amfilerde verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Adli Tıp, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title