Hayat arkadaşı papağanı ile sokaklarda geziyor

Edirne'de yaşayan güvenlik görevlisi Mustafa Turgay Özçetin, "Şampiyon Tarçın" adını verdiği papağanı ile sokaklarda geziyor.

Edirne'nin Kaleiçi Dilaver Bey Mahallesi'nde oturan Mustafa Turgay Özçetin, pandemi döneminde İzmir'den aldığı ve sahiplendiği papağanı sayesinde çok mutlu bir hayat yaşıyor.

Papağanını omzuna alıp çarşıya ve pazara giden Özçetin, görenlerin yüzünde ise tebessüm oluşturuyor. Sahibinin omzunda gezmeye alışan "Şampiyon Tarçın", vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

"İnsanlar başka şekilde bakıyor"

Papağanına gözü gibi baktığını anlatan Özçetin, 2021'den bu yana dostluklarının sürdüğünü belirterek, "İzmir'de bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım. Uzun zamandan beri benimle birlikte. İki ayda bir tırnak bakımlarını da yapıyorum. Aldıktan sonra 6 ay kadar konuşamadı ama daha sonra konuşmaya başladı. Aldığından beri sokaklarda gezdiriyorum. Yemini ve suyunu koyuyoruz. Fotoğraf çektirmeyi sevmiyor. İnsanlar dürtmeye çalışınca tepki veriyor. Tabii ki de haklı, sonuçta o da bir canlı" dedi.

"Sabah akşam çıkartıyorum"

Omuzunda papağanı ile sokakta gezdiğinde insanların farklı baktıklarını ifade eden Özçetin, "'Benim hayatım, bu benim canım' dedim. Sabah akşam çıkartıyorum, böyle canı sıkılmasın, stres yapmasın diye. O benim hayat arkadaşım benim" diye konuştu. - EDİRNE