Son dakika: Hayanseverler ve itfaiyecilerden 40 derece sıcakta kedi kurtarma seferberliği

Hayanseverler ve itfaiyecilerden 40 derece sıcakta kedi kurtarma seferberliği

Su borusunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

ANTALYA - Antalya'da su borusu içinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için hayvansever ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Hayvanseverler kedi sesi ile yavruya ulaşmaya çalışırken, çukura merdiven ve mama bırakıldı.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bir su borusu içinde 4 gündür yavru kedinin mahsur kaldığı bilgisi hayvanseverleri harekete geçirdi. Bölgede inceleme yapan hayvanseverler bazı kapakların kapalı olduğunu görünce durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Hayvan Koruma Kontrol ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kapakları açtı ve indiği çukur içinde inceleme yaptı. Ekipler, telefondan açtıkları kedi sesi ile yavruyu kendilerine çekmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak altında büyük çaba sarfeden ekipler ve hayvanseverler kediye ulaşamadı. Bunun üzerine ekipler kedinin kendiliğinden çıkması için çukura merdiven sistemi kurup mama bıraktı. Çukurların etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken, hayvanseverler gelecek güzel haberi beklemeye başladı.

"Bir canı kurtarmaya çalışıyoruz"

2 yıldır 'Antalya Kayıp' isimli sayfayla kayıp hayvanların bulunmasına aracılık ettiğini dile getiren bir hayvansever, sayfaya bir kedinin tahliye borularında mahsur kaldığına dair ihbar geldiğini dile getirdi. Bu ihbarla bölgede inceleme yaptıklarını ve kedinin sesini boru içinden alabildiklerini

ama kendisini göremediklerini anlatan duyarlı hayvansever, "Birkaç gün sonra kapaklar takılınca kedi içeride kalmış. Birkaç gün hayvanseverler olarak çıkarmaya çalıştık ama başaramadık. Ardından gerekli yerlere durumu bildirdik. Hep birlikte duyarlılık oluşturdu. İtfaiye ekipleri geldi, mazgalları açtık, yavru kedi sesiyle kediyi çekmeye çalıştık. 4 gündür kedi burada, biz de mama bıraktık. Çok uğraşıyoruz kurtarmak için umarım ölmez. Az önce sesini duyduk ama kedi kendini göstermiyor. 3 bölgeden ekipler baktı. Kedinin çıkabilmesi için içeriye merdiven ve mama bıraktık. Çukurların etrafı şeritle kapatıldı. Bir canı kurtarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.