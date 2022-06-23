Hayallerini Gerçekleştirip Lavanta Tarlasında Evlendiler

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği, en büyük hayalleri lavanta tarlasında evlenmek olan genç çiftin nikahına ev sahipliği yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Hasadı Şenliği, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı hasat şenliğinde mor bir tabloyu andıran lavanta bahçelerinde ilk hasat yapıldı.

En büyük hayalleri lavanta tarlasında evlenmek olan genç çiftin hayallerinin gerçeğe dönüştüğü hasat şenliğine katılanlar gönüllerince eğlendi. Gökçan ve Ezgi çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanı Hasan Akgün, bundan sonrada lavanta tarlalarında nikah kıymaya devam edeceklerini söyledi.

"COVİD, TOPRAĞI, SUYU, TEMİZ HAVAYI HATIRLATTI"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece'de önemli bir tarım faaliyeti olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"800 hektardan fazla alanda tarım yapılıyor. Tarımı çeşitlendirmek istedik, şimdi de vatandaşlarımız lavanta ile buluştu ve kazanç elde etmeye başladı. Bir müddet sonra plantasyonlar halinde aromatik ve diğer tıbbi bitkilerin yetiştirildiğini göreceksiniz. Covidden sonra millet tarıma çok bağlandı. Keşke Covid olmasaydı ama oldu, buda bizim işimize çok yaradı. Herkes topraktan bir şeyler üretmek ve oradan ürettiğini yemek olayını yeni kavradı. 21. Asrın ilk çeyreğinde kavradı. 1970'li yıllara kadar toprak denince insanların aklına bir şeyler geliyordu, 1980 yılından sonra ileri teknoloji çağına girdik, bütün dünyada toprak unutulmuştu. Covid, toprağı, suyu, temiz havayı ve temiz çevreyi topluma çok fena halde hatırlattı. İyiyiz, Büyükçekmece'de hayat devam ediyor. Lavanta tarlalarında nikah kıymaya devam."

"ÇOK HEYECANLIYIM, ELLERİM TİTRİYOR"

Lavanta tarlasında dünya evine giren gelin Ezgi Aral, "Çok heyecanlıyım hala ellerim titriyor. 8 yıl sonra evlendiğimiz için çok mutluyuz. Ben mor rengini çok seviyorum, bu bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Burada olmasını istiyordum, böyle bir lavanta bahçesinin olduğunu biliyordum. Ama bu da sayın başkanımızın bize yapmış olduğu bir jest oldu. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Damat Gökçan Kaynak ise "Biz 8 yıldır birlikteyiz, tabii sevgililik ile evlilik aynı şey olmuyor ama ben şu an çok mutluyum. İsteme merasimi de çok farklı olmuştu, bu günde böyle bir şey nasip oldu. Belediyemize ve Tarım Müdürlüğümüze bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu her şey harikaydı" diye konuştu.

ANKA / Yerel