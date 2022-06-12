Hayalini kurduğu üstü açık otomobili kendi yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayalini kurduğu üstü açık otomobili kendi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hayalini kurduğu üstü açık otomobili kendi yaptı

Kahramanmaraş'ta bir sanayi esnafı, kullandığı 30 yaşındaki otomobilini hayalini kurduğu üstü açık otomobil haline getirdi.

Kahramanmaraş'ta bir sanayi esnafı, kullandığı 30 yaşındaki otomobilini hayalini kurduğu üstü açık otomobil haline getirdi.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi oto aksesuar işi yapan Yılmaz Ceyhan, yıllardır üstü açık otomobil sahibi olmak istedi. Bir süre eski model bir üstü açık otomobil kullandıktan sonra satan Ceyhan, kendisine üstü açık bir otomobil yapmak istedi.

İş yerinden eve gidip geldiği 1992 model otomobilinin üst kısmını çıkararak üstü açık otomobil haline getiren Ceyhan, şimdi otomobilini trafiğe çıkarmak istiyor.

Sanayi bölgesinde otomobiliyle gezmenin keyfini çıkardığını söyleyen Ceyhan, "Böyle bir otomobile hevesimiz vardı. Biz de elimizden geldiği müddetçe bu otomobili yaptık. Plan ve projesini hazırlıyoruz ve tamamlarsak trafiğe çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce 52 model üstü açık aracımız vardı ve onu sattıktan sonra bu hevesten vazgeçemedik. Bu 1992 model bir otomobil ve 1 aydır vaktimizi aldı. Kendi elimizle kaba olarak yaptık. İnsanların da dikkatini çekiyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Ceyhan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title