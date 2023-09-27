Hayalini kurduğu Togg'a sahip olmanın sevincini yaşadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişi, hayalini kurduğu yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'u teslim almanın sevincini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli üretim atağı başlatan Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'a sahip olanlardan biri de Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğretmenlik yapan Ramazan Ece oldu. Gazipaşa'dan Togg'u ilk teslim alan isim olan Ece, 07 BKT 386 plakalı aracını geçtiğimiz günlerde teslim aldı.

Renk seçimini 'Kapadokya'dan yana kullandı

Ramazan Ece, aracının renk tercihi ise Togg'un Türkiye'den esinlenerek belirlediği 6 adet renkten (Anadolu Kırmızısı, Gemlik Mavisi, Oltu Siyahı, Kula Grisi, Kapadokya Beji ve Pamukkale Beyazı) en beğenileni olarak yoğun ilgi gören Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini ifade eden 'Kapadokya'dan yana kullandı.

"Togg'u teslim almanın heyecanı içindeyim"

İlk kez direksiyon başına geçerek, test sürüşünü yapan Ece, "Yerli ve milli gururumuz Togg'u teslim almanın heyecanı içindeyim. Geçen yıl 29 Ekim tarihinde ilk Togg aracımız banttan inmişti. Bugün ise elektrikli otomobilimizi yollarda görmeye başladık. Bize de almak nasip oldu. Tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA