Hayalindeki Bisiklet İçin Su Satan 9 Yaşındaki Çocuk

Hatay'da sanayide çıraklık yapmak isteyen çocuk, yaşının küçük olması dolayısıyla çıraklığa kabul edilmedi. Çalışma azmi ve hevesiyle evinin önüne su tezgahı kuran küçük çocuk, hayalindeki bisikleti satın almak için su satmaya başladı.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Cesur Özkurt, okulların tatil olmasıyla yaz tatil sürecinde canının sıkıntısını gidermek ve bisiklet parasını biriktirmek için sanayide çıraklık yapmak istedi. Hevesle sanayinin yolunu tutan Özkurt, 'Sen küçüksün, işe gelemezsin' sözleriyle hayal kırıklığına uğradı. Bisiklet hayalini yarıda bırakmak istemeyen çocuk, hevesle evinin önünde bir masa üzerinde su satmaya başladı. Diğer işletmeler gibi fahiş fiyatlar yerine marketten 3.90 TL'ye aldığı 0.5 mililitrelik suyu 5 TL'ye satan küçük çocuk, çalışma azmi ve hevesiyle yürekleri ısıttı. Hayalindeki bisikleti alana kadar su satmaya devam edeceğini söyleyen Özkurt, "Benim bisikletimin olmasını istiyorum, bu işi bisiklet parasını toplayana kadar yapacağım" dedi.

"Su satmaya başladım, suları satıp kendime bisiklet alacağım ve bisikleti çok seviyorum"

Evinin önünde tezgah kurup su satarak hayalindeki bisikleti almak için para biriktiren Cesur Özkurt, "Ben 9 yaşındaydım, bu yıl 3'üncü sınıfa gideceğim. Burada dün su satmaya başladım. Sabah abilerimle sanayiye gidecektik ama ben küçüğüm diye beni almadılar. Beni almadıkları için ağladım sonra su satmaya başladım. Suları satıp kendime bisiklet alacağım. Bisikleti çok seviyorum, o yüzden bisikleti alacağım. Satışlar çok güzel gidiyor. Okulda karnem çok iyiydi, çalışmayı çok istiyorum. Kendime bisiklet almak için çalışacağım. Benim arkadaşlarımın bisikleti var, ben de onlara bakıp ağlıyorum. Benim bisikletimin olmasını istiyorum, bu işi bisiklet parasını toplayana kadar yapacağım. Kendime ve ablama bisiklet almak için sabahtan öğlene kadar çalışıyorum. Frenli ve güzel bir dağ bisikleti istiyorum. Bazı zamanlar dağa çıkıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY