Havza'da Öğrenciler Dünya Yürüyüş Günü İçin Yürüdü

Samsun'un Havza ilçesinde 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam için pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Havza 100. Yıl İlkokulu tarafından organize edilen "Hareket ediyor, sağlığımıza dikkat ediyoruz" yürüyüşü, okul bahçesinden başlayıp Kılavuz Ormanı'nda bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde sona erdi. Yaklaşık 1,5 kilometrelik parkurda öğrenciler ellerindeki dövizlerle fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

Okul Müdürü Hıdır Özdemir, yürüyüşün amacının toplumda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki sağlığımızdan öncelikle kendimiz sorumluyuz. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamak, obeziteye dikkat çekmek ve doğa sevgisi kazandırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe öğretmenler, veliler ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. - SAMSUN