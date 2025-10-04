Haberler

Havza'da Öğrenciler Dünya Yürüyüş Günü İçin Yürüdü

Havza'da Öğrenciler Dünya Yürüyüş Günü İçin Yürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürüyüş düzenledi ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

Samsun'un Havza ilçesinde 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam için pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Havza 100. Yıl İlkokulu tarafından organize edilen "Hareket ediyor, sağlığımıza dikkat ediyoruz" yürüyüşü, okul bahçesinden başlayıp Kılavuz Ormanı'nda bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde sona erdi. Yaklaşık 1,5 kilometrelik parkurda öğrenciler ellerindeki dövizlerle fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

Okul Müdürü Hıdır Özdemir, yürüyüşün amacının toplumda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki sağlığımızdan öncelikle kendimiz sorumluyuz. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamak, obeziteye dikkat çekmek ve doğa sevgisi kazandırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe öğretmenler, veliler ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan yeni haber

Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan endişelendiren açıklama
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.