Havza'da festival için 4. toplantı

Havza'da düzenlenecek olan Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 103. yıldönümü kutlamaları ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm festivali hazırlıkları çerçevesinde 4 . toplantı düzenlendi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında Havza Belediye Meclisi Salonunda gerçekleşen toplantıya sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ilçenin önde gelenleri katıldı. Toplantı Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ın konuşması ile başladı. Kaymakam Nayman, "Festivallerin amacı düzenledikleri yerlerinin adını duyurmaktır. Bu kapsamda festival içinde yapılacak etkinlikler ilçeye insanların ilgisini çekecek biçimde organize etmenin çabasındayız. Yaklaşık iki yıllık pandemi süreci sonrası bu festival halkımızın hayatını renk katacak ve pandeminin olumsuz etkilerinden arındıracaktır. Bu yıl festivalimizi 6 gün olarak planlamaktayız" dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Festivalimiz 19 Mayıs tarihinde başlayacak ve 25 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bu altı gün boyunca farklı etkinlikler ile festivalimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah festival takvimimiz tam olarak belirlendiğinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Pandemi sonrası halkımız için önemli bir terapi görevi görecek. Bu vesile ile tüm katılımcıları, hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim" diye konuştu.

Toplantıda, festival komitesi, yapılacak etkinlikler, festival takvimi gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel