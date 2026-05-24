Haberler

Havza'da bayram boyunca 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olacak

Havza'da bayram boyunca 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca trafik yoğunluğunu azaltmak için 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Havza Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince şehir içi trafiğinin rahatlatılması ve otopark sorununun önüne geçilmesi amacıyla ilçe merkezine yakın konumda bulunan bazı okul bahçelerinin geçici olarak otopark hizmeti vereceği bildirildi. Açıklamada, Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve 25 Mayıs İlkokulu bahçelerinin bayram tatili sonuna kadar ücretsiz şekilde vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kurban Bayramı'nın ilçede huzur ve güven içerisinde geçirilmesi adına çeşitli tedbirlerin alındığını belirterek, "Önceliğimiz selin izlerini silmek. Bu amaçla çalışmalarımız devam etmekte ve ilçede hayat normale dönmekte. Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında bayram yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirebilmek için ilçe merkezine yakın üç okulumuzun bahçeleri, 24 Mayıs tarihinden itibaren bayram tatili sona erene kadar otopark olarak halkımızın hizmetine açılmıştır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek

Kılıçdaroğlu ile görüşen isim tarih verdi! İşte genel merkez planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter

Zehir zemberek sözleri Kılıçdaroğlu'na: Dün abi diyen Özgür...
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık

Galatasaray'a transfer olabilmek için yaptı yapacağını
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

Aynı karede görüntülendiler!
Kılıçdaroğlu cephesinden 'Bu akşam genel merkezde olacak' iddiasına yalanlama

Tansiyonu daha da yükseltecek "Genel merkez" iddiası yalanlandı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi