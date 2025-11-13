Haberler

Havran'da Düzenlenen Hayır Çarşısı'ndan Elde Edilen Gelir Gazze'ye Gönderildi

Güncelleme:
Havran Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı'ndan toplanan 149 bin 223 lira, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderildi. Kaymakam Muhammed Evlice, yardım etkinliğine destek verenlere teşekkür etti.

Havran Kaymakamlığı himayelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Hayır Çarşısı'ndan elde edilen 149 bin 223 liralık gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'in Gazze şehrine gönderildi.

Havran'da düzenlenen yardım etkinliğinden elde edilen tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı hesabına aktarıldı. Bağışa ilişkin makbuz ve dekont, Havran İlçe Müftüsü Sedat Karali tarafından Kaymakam Muhammed Evlice'ye teslim edildi.

Kaymakam Muhammed Evlice, Gazze halkına destek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Havran olarak mazlum coğrafyalara her zaman gönül köprüsü olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
