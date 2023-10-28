Havran'da Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlanmaya başlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanında çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Havran ilçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program çelenk sunumu ile sona erdi. Törene Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR