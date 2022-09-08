Havalimanında film gibi tatbikat

Erzurum Havalimanı'nda yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzurum Havalimanı'nda Afad, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ARFF, DHMİ sağlık ekipleri, Hava Meydan Komutanlığı personeli, Emniyet Müdürlüğünden 200'e yakın personelin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesi AFAD ekipleri deprem anında, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme sonrası siren sesi ile başlayan tatbikatta önce yolcular ve havalimanı personeli çök-kapan-tutun pozisyonu ile güvenlik önlemini aldı, daha sonrasında gelen ikinci siren ile alan boşaltılarak güvenli alana geçildi. İçerinin güvenli bir şekilde boşaltılması sonrasında AFAD, DHMİ ARFF, DHMİ sağlık ekipleri zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde içeriye girerek yaralılara ulaştı. Yapılan ön müdahale sonrası güvenli alana getirilen yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Senaryodaki deprem için olağanüstü toplanan DHMİ kriz masası deprem sonrası durum değerlendirmesi yaptı. Dışarıda yakılan ateşe yangın esnasında personelin nasıl müdahale etmesi gerektiği de gösterildi. DHMİ ARFF personeli araçlar ile yangınlara müdahale konusundaki ustalıklarını gösterdi.

Tatbikat sonrası bir değerlendirme yapan Erzurum DHMİ Başmüdürü Necati Algül, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü acil durum kapsamı adı altında tüm kurum, kuruluşlarla birlikte deprem tatbikatı yaptık. Bu olayların sadece tatbikatta kalması temennisinde bulunuyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlara vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM