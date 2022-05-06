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Havalimanında bulunan yavru sansar tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Havalimanında bulunan yavru sansar tedavi altına alındı

Adıyaman Havalimanında bitkin şekilde bulunan yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Havalimanında bitkin şekilde bulunan yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Adıyaman Havalimanını bahçesinde yavru bir sansarın olduğunu fark eden havalimanı görevlileri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, havalimanına gelerek burada yavru sansarı yakaladı. Yorgun ve bitkin düşen yavru sansar kafese alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yavru sansarın, tedavisi ve rehabilitasyonu yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yerel, Haberler

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