Havalimanı Açılmasıyla Tarsus, Yıllık 9 Milyon Yolcuyu Ağırlayacak

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 500 bin nüfusu aşan Tarsus'un bağımsızlığını ilan etmesi ve kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiğini vurgulayarak, tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortak adımlar atması gerektiğini ifade etti. Tarsus'un havalimanı projesiyle ilgili bilgiler veren Bozdoğan, yıllık 9 milyon yolcunun Tarsus'a geleceğini belirtti ve bu durumun şehrin ekonomik ve turizm potansiyelini artıracağını vurguladı. Başkan Bozdoğan, “Tarsus için yapılacak tek bir şey kalıyor geriye, beraber olmak. Tarsus’un tüm siyasi partileri, tüm STK’ları, tüm bileşenleri; Tarsus’u il yapma konusunda ortak bir adım atmak zorundadır. Tarsus’un bağımsızlığını ilan etmesi, kendi kararlarını kendisi vermesi, 500 bini aşan nüfusuyla kendi adımlarını kendisinin atması gerekiyor” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 500 bin nüfusu aşan Tarsus'un bağımsızlığını ilan etmesi ve kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiğini vurgulayarak, tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortak adımlar atması gerektiğini ifade etti. Tarsus'un havalimanı projesiyle ilgili bilgiler veren Bozdoğan, yıllık 9 milyon yolcunun Tarsus'a geleceğini belirtti ve bu durumun şehrin ekonomik ve turizm potansiyelini artıracağını vurguladı. Başkan Bozdoğan, "Tarsus için yapılacak tek bir şey kalıyor geriye, beraber olmak. Tarsus'un tüm siyasi partileri, tüm STK'ları, tüm bileşenleri; Tarsus'u il yapma konusunda ortak bir adım atmak zorundadır. Tarsus'un bağımsızlığını ilan etmesi, kendi kararlarını kendisi vermesi, 500 bini aşan nüfusuyla kendi adımlarını kendisinin atması gerekiyor" dedi.

Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Bozdoğan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSEV yeleği giyerek, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturarak toplantıya devam etti. Başkan Bozdoğan Tarsus'un nüfusunun 500 bini aştığını vurgulayarak şehrin bileşenlerinin bir olması gerektiğini belirtti. Başkan Bozdoğan, "Bugün, "köy" denilen Tarsus'un nüfusu: 500 bin 752. Şehir mırıldanıyor; trafiği, konut alanları, hizmet binaları, iş ve istihdam alanları, sanayileşme, konaklama talebinin aciliyet arz etmesi gibi hususlarda şehir bize bir şeyler söylüyor. Köy denilen Tarsus'a bir havalimanı inşa ediliyor. Kısmetse Ocak ayında hizmet vermeye başlayacak. Peki, yıllık yolcu sayısını bilen var mı? Yıllık 9 milyon yolcu, fiilen, Tarsus'ta bulunmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"KÖY' DENİLEN TARSUS'TA 25 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ"

Başkan Bozdoğan, bu doğrultuda Kasım ayının 15'inde önemli bir toplantı ve açıklamaların yapılacağı bir organizasyon düzenleyeceğini belirterek, Tarsus'un hak ettiği kimliğe kavuşması için atılacak adımların ilkini atacaklarını vurguladı. Tarsus'un artan nüfusu ve potansiyeliyle birlikte, şehrin geleceği için planlı ve koordineli adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen Cumhuriyet Konseri ile ilgili konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan "Pazartesi akşamı, Atatürk Gösteri Merkezi'ne, Cumhuriyet Konseri'mizi dinlemeye gelen vatandaşlarımızın sayısı 25 bin 300 kişi. Tarsus'ta daha önce ne için 25 bin kişi bir araya geldi, ben anımsamıyorum. "Köy" denilen Tarsus'ta, "Yapmayalım, kimse gelmez" denilen Tarsus'ta bir akşam, belediyemizin bir etkinliği için 25 bin kişi bir araya gelebiliyor" dedi.

"YILLIK 9 MİLYON YOLCU, FİİLEN TARSUS'TA BULUNMUŞ OLACAK"

Tarsus'ta yapılan havalimanı ile ilgili konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan "Köy denilen Tarsus'a bir havalimanı inşa ediliyor. Kısmetse Ocak Ayında hizmet vermeye başlayacak. Peki, yıllık yolcu sayısını bilen var mı? 9 Milyon... Yıllık 9 milyon yolcu, fiilen, Tarsus'ta bulunmuş olacak. Mersin'in toplam nüfusu 2 Milyonu bulmadı henüz. Buna karşın bir ilçe öyle ya da böyle 9 milyon yolcuyu misafir edecek. Yer hizmetleri, petrol firmaları, kargo firmaları, yolcu taşıma sistemleri, yeme-içme-konaklama hareketliliği, turizm acentaları, yer hizmetleri personellerinin yerleşik düzende konaklama ihtiyaçlarına değinmiyor, yalnızca yolcu sayısının rakamlarını paylaşıyorum" şeklinde ifade etti.

TARSUS KALKINIYOR

Konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan "3. Organize Sanayi bölgesi için Tarsus'a günlük giriş yapması planlanan TIR sayısı 300. Adana-Mersin transit geçişleri ve diğer şehirlerden otobüsle Tarsus'a gelen Tarsusluları saymazsak, Tarsus'a düzenli olarak giriş yapan yabancı kişi sayısı asla 300 olmadı. TIR'ların, Organize Sanayi Bölgesi'nin, firmaların Tarsus'a kazandıracağı ticari hareketlilikten söz etmiyorum dikkat ederseniz. Basit düzeyde rakamlar vererek, işin çapının nerelere ulaştığını ifade etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"350 MİLYON DOLAR, BİR İLÇEYİ KALKINDIRMA ADINA BAŞLI BAŞINA YETEBİLECEK BİR KALEM"

Tarsus için yapılacak çok büyük bir yatırımdan bahseden Başkan Bozdoğan "Sahil projesi ve buna bağlı olarak işletilecek yat limanı projesi. Yalnızca bu projenin çapı 350 Milyon Dolar. 350 Milyon Dolar, bir ilçeyi kalkındırma adına başlı başına yetebilecek bir kalem. Yat limanına bağlı tesisleşme, istihdam, yat turizminin ve buna bağlı olarak Tarsus'un marka değerinin hangi seviyelere çıkacağını tahmin bile edemiyorum" dedi.

"TARSUS'UN NÜFUSU: 500 BİN 752 "

Tarsus'un nüfusunun çok önemli yerlerden daha fazla olduğunu bilgisini paylaşan Başkan Bozdoğan "Bugün, "köy" denilen Tarsus'un nüfusu: 500 bin 752. İstanbul Beşiktaş'ın nüfusu 175 bin, Avcılar nüfusu 452 bin, Esenler 445 bin, Konak 332 bin, Bornova 454 bin. Tarsus, nüfusu 2 Milyona yakın Mersin ilinin 13 ilçesinden bir tanesi ve nüfusu 500 bini aştı. Tarsus büyüyor. Bir etkinliğe gelen insan sayısı 25 bini aşabiliyorsa, Tarsus için yapılacak tek bir şey kalıyor geriye. Beraber olmak. Tarsus'un tüm siyasi partileri, tüm STK'ları, tüm bileşenleri; Tarsus'u il yapma konusunda ortak bir adım atmak zorundadır. Şehir mırıldanıyor; trafiği, konut alanları, hizmet binaları, iş ve istihdam alanları, sanayileşme, konaklama talebinin aciliyet arz etmesi gibi hususlarda şehir bize bir şeyler söylüyor. Tarsus'un bağımsızlığını ilan etmesi, kendi kararlarını kendisi vermesi, 500 bini aşan nüfusuyla kendi adımlarını kendisinin atması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ŞEHRİN EKONOMİK VE TİCARİ POTANSİYELİNİN GİDEREK ARTIYOR"

Dilek ve temennilerde Pazartesi akşamı gerçekleşen Cumhuriyet Konseri'ne katılımın 25 bin 300 'e ulaşmasıyla ilgili konuştu. Başkan Bozdoğan, "Tarsus'ta daha önce böyle bir katılımın gerçekleşmediğini hatırlamıyorum. Bu durum, Tarsus'un potansiyelinin ve kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttığının bir göstergesi" dedi. Başkan Bozdoğan, Tarsus'un büyümesi ve gelişmesi için yapılan planlar hakkında da bilgi vererek, şehrin ekonomik ve ticari potansiyelinin giderek arttığına dikkat çekti.

"TARSUS'U HAK ETTİĞİ KİMLİĞE KAVUŞTURACAK BİR HAREKETİN İLK ADIMINI ATACAĞIZ"

Konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan "Kasım ayının 15'inde önemli bir toplantı ve önemli açıklamalar yapacağım bir organizasyon tertipliyorum. Tarsus için planı, projesi, söyleyecek sözü olmayanların yeniden rol almaya çalışmalarını Tarsus halkına zül sayıyorum. Bu sebeple, yukarıda saydığım büyümenin bir parçası olarak, Kasım ayının 15'inde tüm hemşehrilerimizin huzurunda, büyüyen bu kentin taleplerine kayıtsız kalmadığımızı gösterecek bir organizasyonla; Tarsus'u hak ettiği kimliğe kavuşturacak bir hareketin ilk adımını atacağız" diyerek mecliste alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.