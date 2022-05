Havalar ısındı, sevimli patilerin tüy kesimine ilgi arttı - Haberler

Havalar ısındı, sevimli patilerin tüy kesimine ilgi arttı

Sevimli patilerin yaz bakım zamanı

ESKİŞEHİR - Yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte pek çok hayvan sahibi köpeklerinin tüy bakımlarını yaptırabilmek adına pet kuaförlerin yolunu tutmaya başladı.

Eskişehir'de havaların ısınması ve yaz aylarına girilmesine çok az kalmasıyla beraber, köpek sahibi vatandaşlar için de yeni bir macera başlıyor. Sevimli dostlarının, özellikle sıcak havalarda rahatsız olmaması ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirebilmelerini isteyen sahipleri de, evcil hayvanlarını profesyonel şekillerde kesim yapan pet kuaförlere götürmeye başladı. Uzun zamandır pet shop ve pet kuaför dükkanı bulunan Korhan uyar, köpeklerin yaz aylarında tüy kesimlerinin çok önemli olduğunu ve düzenli kesim yapılmadığı taktirde özellikle yaz aylarında hayvanların psikolojik olarak kötü etkilenebileceğini söyledi.

"Çok sıcaklarda hayvanlarda bunalma ve sıcaklama olabilir"

Her dönem köpeklerin tüy kesimini yaptıklarını söyleyen pet kuaför Korhan Uryan, bu durumun yaz aylarında iki üç katına çıktığını söyledi. Bilinçli her hayvan sahibinin yaz aylarında tüy kesimini ciddiye almaları gerektiğinin altını çizen Uryan, "Köpeklerin tüylerinde mevsimsel olarak dökülmeler oluyor. Bu sebepten dolayı yılın belirli bölümlerinde tüy kesimi, tüy kısaltması, yıkanması ve taranması gibi işlemler yapılabilir. Her ırkın kendine özgü bir kesim şekli ve tarzı var. Bu durum çok önemlidir. Her ırka, her kesim yapılamaz. Mesela çok uzun tüylü bir köpeğe, güneş ışınlarından dolayı çok kısa bir kesim yapılmamalıdır. Yapılarından dolayı da her tıraş, her köpeğe uygun değildir. İlk olarak bunu bilmek gereklidir. Zaten mevsim değişiklerinde dökülmeler olduğu için ve aynı zamanda sıcaklarda bununla beraber geldiğinde hayvanlarda bunalma ve sıcaklama olabilir. Çünkü bazı hayvanlarda, tüyü dökülmüyor olabilir veya taranma çok sık yapılmadığında tüyler üstünde kalabiliyor. Bu yüzden sıkıntı yaşanabiliyor. Bu sebeple köpeklerimizin tüyleri, düzenli olarak taranması gerekiyor ve ırkına uygun şekilde tıraşının yapılması gereklidir. Her zaman bu durumun önemli olmasının yanında mevsimsel geçişlerde çok daha önemli hale gelmektedir. Taramaya ayda bir gelenler oluyor. Tıraş olarak bazı cinslerin sık sık ihtiyacı olduğu için 2-3 ayda bir geliyorlar. Bugünlerde de günde 6-7 tıraş yapıyoruz. Yani asıl mevsimsel olarak düşündüğümüzde tabii ki yaz aylarında daha çok ilgi oluyor. Sıcaklarında etkisiyle en çok iş yaptığımız dönem yaz ayları oluyor" dedi.

"İki ayda bir tüylerini kestirmeye çalışıyoruz"

Uzun zamandır köpek sahibi olan Ceren Arşenler, köpek tüy bakımına yaz aylarında daha dikkat ettiklerini belirtti. Yaz aylarına girilmeden mutlaka pet kuaförde tüy kesimi yaptırdıklarına değinen Arşenler, "Benim için özellikle hijyen olarak çok önemli çünkü evde çok fazla tüy olduğu için baş edemiyorum. Ayrıca bunları solumanın da insan sağlığı açısından sıkıntıları var. Yine de çok kısa kestirmemeye çalışıyorum. Bu sefer de, yazın güneş ışınları zarar veriyormuş. İki ayda bir tüylerini kestirmeye çalışıyoruz. Köpeğimin tüyleri çok ince ve sık sık dökülüyor. Çok uslu bir köpek olmasına rağmen profesyonel birinin kesmesi çok daha doğru oluyor" sözlerini kullandı.