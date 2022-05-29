Havalar ısındı, tatilciler denizde serinledi - Haberler

- Havalar ısındı, tatilciler denizde serinledi

MUĞLA - Türkiye'nin ve Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te hava sıcaklıklarının birden yükselmesi ile plajlarda yoğunluk başladı.

Marmaris'te hava sıcaklıklarının artması ile plajlar ve havuzlar da yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. İlkbahar mevsiminin son günlerinde sokak termometrelerin 40 dereceyi göstermesi yazın daha da sıcak olacağını gösteriyor. Otellerin havuz başlarında ve plajlarda serinleyen yerli ve yabancı turistler, denize girmek için genellikle sabah erken saatleri ya da öğleden sonrayı tercih ediyor.

Turizmci Nurşen Kızıl " Pandeminin sona ermesi, hava sıcaklıklarını artması insanları plajlara getirdi hem deniz hem de tatil sezonu açılmış oldu. Bizler Marmaris olarak hazırız. Haziran ayı itibari ile otellerde tam doluluk bekliyoruz" dedi.