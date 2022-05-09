Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva mücadelesine ağırlık verdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva mücadelesine ağırlık verdi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı il genelinde artan su birikintilerinde oluşması muhtemel sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için larva mücadelesini sürdürüyor. Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Mart ayının başından bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına son günlerde artan yağışlardan doalyı biriken sulak alanlarda devam ettiklerini belirten yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını söyledi. Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşları da uyararak, "Şehrimizde devam eden yağışlardan sonra sivrisineğin üreme alanları olan su birikintilerinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bundan dolayı ekiplerimiz larva mücadelesine aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ulaşamadığımız ve bilgimiz dışında olan bodrum, teras ve inşaat alanlarındaki su birikintilerini 153 numaralı telefona veya belediyemizin beyaz masa birimine bildirerek, ulaşmamıza yardımcı olmalarıdır. Bu anlamda tüm sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, İnşaat, Mart, su, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title