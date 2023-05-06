Havalar ısındı, fideler tezgahlardaki yerini almaya başladı

Eskişehirli fide yetiştiricileri bahar mevsiminin gelmesinin ardından yetiştirdikleri ürünleri satışa sunmaya başlarken, vatandaşlar tezgahlardaki ürünlere yoğun bir ilgi gösteriyor.

Eskişehir'e bahar aylarının gelmesiyle birlikte fide ve fidan mevsimi de başladı. Havaların ısınmaya başlamasından dolayı sebze ve bitkisinin fideleri tezgahlardaki yerini aldı. Çiftçiler seralarda yetiştirdikleri fideleri her bütçeye uygun şekilde satmaya başladı. İki liradan alıcı bulan fideler ile birlikte papatya, ceylan gözü, petunya ve saksı minesi gibi mevsimsel çiçekler de vatandaşlardan rağbet görüyor.

Eskişehir'de yaşayan fide satıcıları, vatandaşların bahçelerinde ve evlerinde yetiştirmek için fidelere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Yaklaşık 7 yıldır fide yetiştiriciliği yapan Gökhan Yemencioğlu, fide ve fidan mevsiminin geldiğini belirterek, birçok sebze ve meyve fidelerinin satışının yapıldığını dile getirdi. Fidelerin genellikle sebze bitkileri için kullanıldığını aktaran fide yetiştiricisi Yemencioğlu, "Eskişehir için tam olarak sebze ekim zamanıdır. Elimizde bütün sebze çeşitlerinden bulunuyor. Fidelerimizin satışı 2 liradan gerçekleşiyor. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi sebze fideleri satıyoruz. Fide dikmek isteyen vatandaşlarımız uygun fiyatlı olduğu için oldukça ilgi gösteriyor. Domates ve biber fidelerinin satışı şu an iyi gidiyor" diye konuştu.

"Fidelerin dikili olduğu topraklar nemli ve rutubetli olmalı"

Fideleri genellikle seralarda yetiştirdiklerini belirten Yemencioğlu, fidenin dikildiği toprağın nemli ve rutubetli olmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Seralarda belli boya ulaştıktan sonra tezgahlara alıyoruz ve vatandaşlara satışını yapıyoruz. Eskişehir'de çok fazla fide ve fidan yetiştirme olayı olmaması sebebiyle Bursa İnegöl, Afyonkarahisar ve Manisa'dan temin ediyoruz. Bu illerden getirdiğimiz fideler ve fidanlar aşılı ve sertifikalı oluyor. Fideler ve fidanların ilkbaharda kabuk altı, yarma aşıları ve budama işlemleri yapılır. İlerleyen zamanlarda gübre ile bu işlemler desteklenebilir. Bu dönemde yağmurlar bereketli yağdığı için çok fazla sulamaya ihtiyaç duyulmaz. Yeni ekilen fideler ve fidanlar kontrol altında tutulmalı. Dikilen toprağın nemli ve rutubetli olmasına dikkat edilmelidir. Fide satışlarımız Mayıs ayı sonu ile Haziran ayının 15'ine kadar devam edecek. Fidan satışlarımız ise fidanlarımız tüplü ve aşılı olduğundan dolayı bütün sezon sürüyor. Herkese bir fidan bir fide dikimini tavsiye ediyorum. Ömrümüzde en azından dikili bir ağacımız mutlaka olsun." - ESKİŞEHİR