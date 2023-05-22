Havalar ısındı, bisiklete ilgi arttı

Kayseri Bisiklet, Motosiklet Tamircileri Odası Başkanvekili Mehmet Lüzumlar, yaz mevsiminin gelmesiyle beraber bisiklete olan ilginin arttığını söyledi.

Her yaz bisiklet döneminin 23 Nisan'da başladığını ancak bu sene yağışlar sebebiyle sezonun geciktiğini söyleyen, Kayseri Bisiklet, Motosiklet Tamircileri Odası Başkanvekili Mehmet Lüzumlar, "Her yaz dönemi 23 Nisan ile birlikte başlıyor. Fakat bu yıl yağışların olmasından dolayı bisikletlerin piyasaya çıkması biraz gecikti. Ancak Mayıs ayı ile birlikte şimdi herkes cadde ve sokaklara çıkacak. Bisikletçi dostlarımız ise bu aralar oldukça yoğunlar. Onlarda hazırlıklarını yaza göre yaptılar. Gelecek insanları mağdur etmemek üzere yedek parçalarını, takımlarını ayarladılar. Onlarda gelecek dostlarına yardımcı olmak adına hazır vaziyetteler. Mesleğe yeni katılan genç değerler olmadığı için Kayseri'de şu anda 114 tane bisiklet ve motosiklet tamirci esnafımız var. Bu da Kayseri gibi 1,5 milyonluk nüfusa maalesef yeterli değil. Buraya daha çok katılımın olması gerekiyor. Bu sayede birazcık daha sektörümüzde ekmek yiyecek yer var. Bisikletçilerdeki yoğunluğumuzun asıl sebebi, döviz fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bisiklet fiyatlarındaki anormal yükselişten dolayı herkes evindeki, kömürlüğündeki bisikletlerini bisikletçilere taşıyıp, eski bisikletlerini onarıp, yeni kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Asıl yoğunluğumuzun yaşandığı yerde burası. Vatandaşlar eski bisikletlerini değerlendirmek amacıyla tamircilere getirip, onu ekonomik olarak onarıp, kullanmaya devam edecekler. Şu anda normal bir bisikletimiz 2 bin 500 TL'den başlıyor, 50 bin TL'ye kadar bisikletimiz var. Yol yarış bisikletlerimizde 10 bin TL'den başlayıp, 350 bin TL'ye kadar ulaşan bisikletlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanıcılarına dikkat etmeleri gerektiği hususlar hakkında bilgiler veren Lüzumlar, "Özellikle bisiklet kullanan vatandaşlarımıza bisiklet yollarının olduğu bölgelerde kullanmaları, çocuklarımızı ise Off-Road dediğimiz kapalı alanlarda okul bahçelerinde büyük parklarda bisiklet kullanmalarını rica ediyorum. Çünkü trafikte bulunan insanların her zaman dikkatli olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Otomobil kullanıcılarının ise trafikte bisiklet kullanan, bisiklet ile ulaşımını sağlayan spor yapan insanlara biraz daha özverili ve saygılı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü onlarda üzerlerinde bir can taşıyorlar. Kayseri'de yapılan bisiklet yolları şu anda 250 kilometreye yakın uzunlukta ama en büyük sıkıntılarından biri birbirleri ile bağlantılarının olmaması. Şehir merkezinden birbirine bağlanan bisiklet yollarının olmadığı gibi bu durum kullanıcı açısından şehir merkezinden açıkta yani bisiklet kullanması trafikte tehlikeli alanda bisiklet kullanması gibi görünüyor. Bu nedenle yetkililerden bisiklet yollarının birbiriyle bağlantılarının sağlanması, insanların güvenli bisiklet yollarında bisiklet kullanmasının sağlanmasını rica ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ