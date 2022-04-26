Havalar ısındı bisiklet bakımları hızlandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla bisikletlerini çıkaran vatandaşlar bakımlarını yaptırmak için tamircilerin yolunu tuttu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bisikletler bodrum, depo gibi alanlardan çıkarılmaya başlandı. Yağışların ve havaların soğuk olduğu dönemde kullanımına ara verilen bisikletleri, doğru muhafaza edemeyen vatandaşlar, tamircilerin yolunu tuttu. Öte yandan sıfır bisiklet fiyatlarının da yükselmesi üzerine bakıma daha fazla önem veren kullanıcılar, tamircilerin iş yükünü arttırdı.

"Ne kadar doğru muhafaza edilirse, yaz geldiğinde bakımları o kadar az masraflı oluyor"

Uzun süre depoda bekleyen bisikletlerin kullanılmadan önce mutlaka bakımının yapılması gerektiğini belirten bisiklet tamircisi Sinan Deliormanlı, havaların ısınmasıyla birlikte işlerinin arttığını söyledi. Bisikletlerin doğu yerde muhafaza edilmesinin önemini vurgulayan Deliormanlı, "Pandemiden dolayı 2 senedir ilkbaharı evde karşılayan insanlar kısıtlamanın olmayışı ve güneşin yüzünü göstermesiyle soluğu park bahçe gibi açık alanlarda aldı. Toplu taşıma kullanmayı tercih etmeyenler için bisiklet kiralama hizmeti vermemiz bu dönemde güzel bir seçenek oldu herkese. Bu mevsimde işlerimiz çok yoğun oluyor. Uzun süre depoda kalmış bisikletlerin yağ ve lastik bakımlarını yapıyoruz. Vatandaşlar kış aylarında bisikletlerini ne kadar doğru muhafaza ederse, yaz geldiğinde bakımları o kadar az masraflı olur. Sıfır bisiklet fiyatlarındaki artıştan dolayı insanlar ellerindeki bisikletleri tamir ettirip daha uzun süre kullanmayı hedefliyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel