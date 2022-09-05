Evinin önünde çay içerken yüzüne plastik cisim düştü Yerel Haberler Evinin önünde çay içerken yüzüne plastik cisim düştü Tekirdağ Çorlu'da komşularıyla evin önünde çay içtiği sırada yüzüne havadan gelen plastik bir cisim isabet eden kadın yaralandı. Evinin önünde çay içerken yüzüne plastik cisim düştü TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da komşularıyla evin önünde çay içtiği sırada yüzüne havadan gelen plastik bir cisim isabet eden kadın yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta meydana geldi. Evin önünde komşularıyla sohbet edip çay içtiği sırada N.K. isimli kadının yüzüne plastik cisim isabet etti. Yüzünü çizen cisim nedeniyle yaralanan kadın, hastaneye gidip darp raporu aldı. Olayla ilgili konuşan N.K., cismin yakın mesafeden birileri tarafından atıldığını ve konuyla ilgili polise gidip şikayetçi olduğunu söyledi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Yerel Haberler

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