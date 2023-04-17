Havadan turist akınının yaşandığı Antalya'da, bayram rezervasyon oranı yüzde 80'e ulaştı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezi Antalya'da, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala turizm tesislerinde doluluk oranının yüzde 80'e yaklaştığı bildirildi.

Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından Antalya'da 2023 sezonunda 16 milyonun üzerinde yabancı turist bekleniyor. Bugüne kadar 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala iç piyasada da ciddi hareketlilik yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazardan rezervasyonlar artarken, bazı otellerin rezervasyonları yüzde 70'e yaklaştı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, bu yıl turizmde hedeflerinin çok yüksek olduğunun altını çizerek, özellikle erken rezervasyon satışlarında Avrupa'da Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayında güzel rakamlara ulaştıklarını bildirdi.

Şubat ayında depremle birlikte turizm sektörünün de durduğunu dile getiren Kuk, Mart ayından itibaren hareketliliğin yeniden başladığını kaydetti.

"Erken rezervasyon indiriminden faydalanın"

Bu sene Mayıs itibaren hem Avrupa hem de Rus pazarı açısından iyi bir sezon beklediklerine değinen Kuk, "İç pazarda da hareketlilik var. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayına erken rezervasyonda güzel satışlar almaya başladık. İç pazarda tüketicimizi erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmalarını tavsiye diyorum. Yüzde 30 ile 40 arasında indirimler var. Son dakikaya kaldığınız zaman daha pahalıya tatil yapmak zorunda kalıyorsunuz. Avrupalılar ve Ruslar bu işi çok iyi takip ediyorlar. Uygun fiyata tatil yapıyorlar ama biz isteriz ki kendi vatandaşlarımızda planlamalarını yapıp tatillerini erkeden satın alsınlar" dedi.

"Yüzde 80'e ulaşırız"

Yaklaşan Ramazan Bayramı hareketliliğini de değerlendiren Kuk, "İlk etapta hedeflediğimiz rakamlar olmadı ama son iki gündür ciddi bir hareketlilik var. Önümüzdeki hafta içinde de son dakika satışlarıyla hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Şu an açık otellerimizde yüzde 60 doluluk oranı var, bayram haftasında yüzde 70-80 doluluk sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü iç pazarda şu an oldukça uygun fiyatlar var. 3 günlük bir aile tatilinin, oteline ve bölgesine göre 5 bin ile 15 bin TL arasında değişen fiyatları var. Bu 3 günlük aile oda fiyatları güzel fiyatlar. O açıdan iç pazardaki tatil yapmak isteyen misafirlerimizin bu indirimlerden faydalanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

"17 milyona yakın turist bekliyoruz"

Yaşanan son gelişmelerin ışığında şuandaki gidişatın çok kötü olmadığının dile getiren Hamit Kuk, "Beklentilerimiz düzeyinde gidiyoruz. Avrupa pazarı sezonu açıldı, genel itibariyle 15 Mayıs'tan sonra yoğun şekilde, Almanya, İngiltere, Hollanda, Rusya'dan yoğun gelişler başlayacak. Şu an bile Avrupa ve Rusya'dan önemli rezervasyonlar alıyoruz. Bu yıl 16-17 milyon arasında bir turisti ağırlamayı bekliyoruz. Ülke çapında ise 51-55 milyon arasında turist beklentimiz var. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Türkiye hem Avrupa'da hem Rusya'da önemli ve tercih edilen bir destinasyondur. Bu rakamlar hayal değil, gerçekçi hedefler, bu rakamlara ulaşacağız. Bunun yanında kişi başı turizm geliri artırmamız lazım, ülkemizin buna ihtiyacı var" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA