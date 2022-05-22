Hava sıcaklığı yükseldi, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti - Haberler

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Hava sıcaklığı yükseldi, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Yerel
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Hava sıcaklığı yükseldi, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti Hava sıcaklığının yeniden yükseldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Hava sıcaklığı yükseldi, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti

MUĞLA - Hava sıcaklığının yeniden yükseldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da son birkaç gündür mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, bugün mevsim normallerine döndü.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Sahillerde gözle görülür yoğunluklar yaşandı.

İlçenin Gümbet, Ortakent, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası sahillerinde turistler deniz girdi, güneşlendi, kitap okudu.

Bodrum'da hava sıcaklığının birkaç gün içerisinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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