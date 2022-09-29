Hava sıcaklıkların düşmesi hayvanseverleri mevsimlik kıyafetlere yöneltti

Evcil hayvan malzemeleri satıcısı Ahmet Can Özpak, kış ayları yaklaştıkça kedi ve köpekler için mevsimlik kıyafetlere olan talebin arttığını belirterek, bu dönemde can dostlar için yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Evcil hayvan malzemeleri satıcısı Ahmet Can Özpak, kış ayları yaklaştıkça kedi ve köpekler için mevsimlik kıyafetlere olan talebin arttığını belirterek, bu dönemde can dostlar için yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Evcil hayvanlara özel malzemeler satan esnaf Ahmet Can Özpak, hayvan sahiplerinin her şeyden önce onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde alışveriş yapmaları gerektiğini belirtti. Özpak, yem kaplarından yataklarına kadar dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Kış mevsimi yaklaştıkça kedi ve köpekler için özel kıyafet üreten tekstil sektörünün canlandığını ve tezgahlarda da bir hareketlenme olduğuna dikkat çeken Özpak, "Evcil hayvanların ihtiyaçları hem mevsime hem de yaşlarına göre farklılıklar gösterebiliyor" dedi.

"Mevsimlik kıyafetlere olan talepler artıyor"

Eskişehir'de hava sıcaklarının düşmesi ile beraber hem esnafın hem de vatandaşların yavaş yavaş kış sezonu hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Özpak, "Şu an ara mevsimdeyiz, fakat kıyafet reyonlarımızı yağmurluklar ve montlar doldurmaya başladı. Evcil hayvanlarında tıpkı insanlar gibi kışın bağışıklıkları düşüyor ve ona göre birtakım önlemler alınıyor. Sokaktaki hayvan ile evde bakılan hayvanın bağışıklığı tabi ki bir olmuyor. Bu çerçevede hayvanseverler son 1-2 yıldır özellikle kıyafet konusuna çok önem veriyorlar ve mevsimlik kıyafetlere olan talepler artıyor" şeklide konuştu.

"Yavru evcil hayvan sahiplerine ilk etapta yatak almamalarını öneriyoruz"

Yavru evcil hayvan sahiplenenlere ilk etapta yatak almamalarını öneren Özpak, "Hayvanların diş gelişiminden dolayı damakları kaşınıyor ve bu durumu yatağı dişleyerek atlatmaya çalışıyorlar. Yataklar yumuşak olduğu için ve dekoratif olduğu için görenlere estetik bir görüntü sağlıyor. Fakat biz yavru hayvan sahipleneceklere kesinlikle belli bir yaşa kadar yatak almalarını önermiyoruz" diye ifade etti.

"İnsanlar mama konusunda bilinçlendi"

Bazı müşterilerin mama konusunda çok detaycı olduklarını aktaran Beyzanur Atıcı, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hayvanseverler mama konusunda da kıyafette olduğu gibi inanılmaz bir şekilde bilinçlendi. Tıpkı bir sporcu gibi kalori hesabı yapanlar var. Bunun haricinde mineral ve vitamin değerlerine çok dikkat edenlere de şahit oluyoruz. Mama seçimi hayvanların, tüy dökümüne ve parlaklıklarına yansıyor. İnsanlar seçimlerinde bu durumu göz önünde bulunduruyor. Ayrıca plastik mama kapları son dönemlerde hijyenik olmadığı için pek tercih edilmiyor. Bunun yerine çelik yemlikler daha çok rağbet görüyor. Hayvanların kilo durumuna göre yine diyet kaplarımız da veteriner tavsiyesi üzerine satılıyor. Bazı yemlerin yağ ve tuz oranları yüksek olduğu için hayvanlar kontrolsüz bir şekilde hızlı beslenebiliyorlar. Neticesinde ise bağırsaklarında ve midelerinde çeşitli problemler meydana gelebiliyor. Diyet kaplarının içerisinde belli başlı şekiller olduğundan dolayı boş bir kaptaki kadar hızlı yiyemiyorlar ve böylece de sindirim sistemlerinde bir zorlanma olmuyor." - ESKİŞEHİR