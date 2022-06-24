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Hava sıcaklıkları düşüyor. Yağışlar devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Hava sıcaklıkları düşüyor. Yağışlar devam edecek

Bursa ve çevresi bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Bursa ve çevresi bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının 24.06.2022 Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalması ve mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi

bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi. - BURSA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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