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Hava Şehitliği'nde Mevlid-i Şerif programı

Hava Şehitliği'nde Mevlid-i Şerif programı

Yerel Haberler

Kütahya'da, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Hava Şehitliği'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kütahya'da, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Hava Şehitliği'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya İl Defterdarı Mustafa Bakır, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, jandarma personeli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Kütahya Albay Yerel Haberler

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