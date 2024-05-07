Hava Durumu Tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinde bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise genel olarak artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18 - İSTANBUL