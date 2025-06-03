Hava Durumu: Parçalı Bulutlar ve Yerel Sağanaklar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu 31

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32 - İSTANBUL