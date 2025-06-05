Hava Durumu: Doğu Kesimlerde Yağış Bekleniyor

Hava Durumu: Doğu Kesimlerde Yağış Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını açıkladı. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: z bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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