Hava Değişimleri Apartman Kapı Sistemlerini Tehdit Ediyor

Son günlerdeki hava değişimlerinin apartman kapılarının kapanmasını sağlayan hidrolik sistemlerine zarar verebildiğini belirten çilingir Ahmet Boz, "Hidrolik sistemlerinde mevsim ayarı yapılmadığı takdirde kapı ya açık kalır ya da hızlı kapanarak kilit mekanizmasına zarar verir" dedi.

Son günlerde yazdan kalma bir havanın etkili olduğu Eskişehir'de gece ile gündüz hava sıcaklıklarındaki değişim dikkat çekiyor. Hava sıcaklıklarındaki değişimler nedeniyle apartman kapılarının kilit sistemlerinde oluşabilecek arızalar, hırsızlık olaylarının arttığı şu dönemlerde vatandaşı tedirgin ediyor. Apartman kapılarının kapanmasını sağlayan hidrolik sistemlerinin değişken hava sıcaklıklarından olumsuz etkilendiğini belirten çilingir Ahmet Boz, "Hem hırsızlıkların önüne geçmek hem de enerji tasarrufu sağlamak için apartman kapılarındaki hidrolik sistemlerinin kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

"Kapı ya açık kalır ya da hızlı kapanarak kilit mekanizmasına zarar verir"

Apartman kapılarında bulunan hidrolik sistemlerinin bilirkişiler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirten Ahmet Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Apartman kapılarının hidrolik sistemleri hava sıcaklığıyla bağlantılı şekilde çalışır. Hidrolik sistemlerinde mevsim ayarı yapılmadığı takdirde kapı ya açık kalır ya da hızlı kapanarak kilit mekanizmasına zarar verir. Son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını da göz önünde bulundurursak, bu durum kötü niyetli insanların önünü açar. Apartman kapılarının hidrolik ayarlarının bilirkişiler tarafından yapılması hayati önem taşıyor. Vatandaşın kendi çabasıyla yapması, olumsuzlukları peşinden getirebilir. Hem hırsızlıkların önüne geçmek hem de enerji tasarrufu sağlamak için apartman kapılarındaki hidrolik sistemlerinin kontrol edilmesi gerekiyor." - ESKİŞEHİR